Les plugins de Bard devraient débarquer bientôt

ChatGPT propose depuis plusieurs mois un système de plugins qui lui permet d’étendre sa couverture. En liant le service à des sources de données externes, on peut affiner les réponses pour tenir compte de données précises dans un contexte particulier, par exemple en puisant dans les informations d’un produit spécifique.

Bard devrait prochainement proposer une sélection d’au moins neuf plugins. 9to5Google s’est « amusé » à bidouiller l’application web de Bard et a fait apparaître neuf plugins : Google Flights, Hotels, Maps et YouTube, Instacart (livraison de nourriture), Kayak (réservations de vols), OpenTable (réservations au restaurants), ainsi que Redfin et Zilow (immobilier). Plusieurs sont déjà disponibles sur ChatGPT.

Concrètement, il deviendra possible de déclencher des requêtes Bard en lien avec ses services. Exemples simples : réserver un vol ou une table dans un restaurant.

Notez que durant la conférence I/O, Google avait annoncé qu’un plugin pour Adobe Firefly était en développement. Il ne semble pas faire partie de la sélection découverte par 9to5Google. En revanche, un plugin Workspace, bien que non présent dans la liste, est en cours de développement. Il assurera la liaison avec les services de la suite (Agenda, Docs, Drive, Gmail…).