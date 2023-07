Wix va renforcer son arsenal avec un générateur de site basé sur l’IA

Dans un billet de blog, Avishai Abrahami, PDG de Wix, fait le point sur les outils déjà basés sur l’IA et disponibles dans sa plateforme : AI Text Creator, AI Domain Generator, Alternative Layouts, AI Image Creator… Des noms explicites pour des services en partie basés sur ChatGPT.

Abrahami a cependant annoncé l’arrivée d’un service « pour les gouverner tous » : AI Site Generator. Comme le nom l’indique, il permettra de générer un site complet à partir de quelques informations renseignées.

Les questions seront posées par un bot, mais on pourra librement augmenter le niveau de détails dans les réponses fournies. Plus il y en aura, plus le bot pourra faire des suggestions personnalisées, y compris pour des illustrations.

Le site proposé pourra être ensuite adapté. Une boite de dialogue permettra par exemple de déplacer les éléments ou d’en modifier les réglages. Le même bot pourra être utilisé pour relancer des requêtes et préciser ce que l’on souhaite selon le résultat obtenu.

Pour les personnes ayant déjà utilisé Wix, les outils classiques seront disponibles pour des modifications plus poussées.