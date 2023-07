Call of Duty : accord de 10 ans entre Microsoft et Sony

Selon The Verge, les deux multinationales ont signé un accord « contraignant » assurant la présence de Call of Duty pendant 10 ans sur PlayStation, alors que la fusion Microsoft-Activision est de plus en plus probable. La semaine dernière, on apprenait qu'un tribunal californien se prononçait contre le recours de la FTC qui voulait l'empêcher.

Microsoft avait déjà conclu plusieurs accords similaires avec des entreprises du jeu vidéo (dont Nintendo et NVIDIA) mais Sony refusait jusque-là, expliquant notamment qu'elle avait peur que Microsoft sabote les versions de Call of Duty pour PlayStation. Mais le PDG de PlayStation, Jim Ryan, avait aussi avoué à celui d'Activision, Bobby Kotick : « Je ne veux pas d'un nouvel accord sur Call of Duty. Je veux juste bloquer votre fusion ».

Finalement, Sony s'est résignée à signer.

Reste à attendre l'avis de l'autorité britannique de la concurrence (Competition and Markets Authority, CMA). Si la CMA et Microsoft sont tombées d'accord pour mettre en pause leur différent juridique, l'autorité continue son enquête sur la fusion et vient de reporter la date de fin du 18 juillet au 29 août. Microsoft devra donc attendre cette date pour enfin savoir si elle peut racheter Activision sans encombre.