L’Europe donne son feu vert, sous conditions, au rachat de VMware par Broadcom

Cette opération avait été annoncée en mai dernier, pour un montant de 61 milliards de dollars. Bien évidemment, cette transaction est soumise à l’aval des autorités compétentes.

La Commission européenne donne son feu vert, qui « est subordonné au respect intégral des engagements offerts par Broadcom ». En effet, après une étude approfondie, la Commission était arrivée à la conclusion que cela « nuirait à la concurrence sur le marché mondial de la fourniture de HBA FC », c’est-à-dire les contrôleurs hôtes de bus Fibre Channel.

Broadcom a pris des engagements – valables pendant dix ans – et « offert à Marvell et à tout futur entrant potentiel » deux engagements en matière d'accès et d'interopérabilité.

Il y a une « garantie d'accès aux interfaces de programmation d'applications d'interopérabilité ainsi qu'aux matériaux, aux outils et au support technique nécessaires au développement et à la certification des HBA FC de tiers », et « une garantie d'accès au code source de tous les pilotes de HBA FC actuels et futurs de Broadcom grâce à une licence open source irrévocable ».

Le rachat n’est pas encore entériné pour autant. Les autorités de la concurrence américaines, chinoises et britanniques doivent encore se prononcer.