Les nouvelles plateformes d'Apple ont leurs bêtas publiques

iOS/iPadOS 17, macOS Sonoma, tvOS 17 et watchOS 10 ont maintenant leur bêta publique. Contrairement aux années précédentes, il n’est plus nécessaire de récupérer un profil en passant par le site d’Apple. Il suffit de changer un réglage dans la section Mise à jour logicielles.

Comme nous l’avons vu dans notre article, les nouveautés sont plus ou moins nombreuses selon les plateformes. watchOS 10 est clairement la version la plus riche, Apple ayant modifié la plupart des contrôles et applications, notamment pour afficher plus d’informations sur l’écran de la montre connectée.

Comme toujours quand il s’agit de préversions, nous vous rappelons que leur utilisation est sujette à caution. Elles peuvent entrainer différents bugs ainsi que des incompatibilités avec des applications tierces. Il n’est pas recommandé de les installer sur des appareils utilisés quotidiennement.