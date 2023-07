Semi-conducteurs : le Parlement EU vote 3,3 milliards d'euros pour la recherche et l'innovation

L’année dernière, l’Europe dévoilait son plan à 43 milliards d’euros pour quadrupler la production de puces sur le vieux continent, rehaussé depuis à 45 milliards d’euros.

Aujourd’hui, le Parlement européen donne quelques détails sur les financements :

« Au cours des discussions avec les représentants du Conseil, les députés ont obtenu 3,3 milliards d'euros pour la recherche et l'innovation liées aux puces. Un réseau de centres de compétences sera créé pour pallier la pénurie de compétences de l'UE et attirer de nouveaux talents pour la recherche, la conception et la production ».

La législation adoptée par une très grande majorité (587 voix pour, 10 contre et 38 absentions) doit maintenant être approuvée par le Conseil des ministres pour devenir loi.