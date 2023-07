La construction de l’Extremely Large Telescope de l’ESO en est à la moitié

Ce télescope sera équipé d’un miroir principal de 39 m et sera le plus grand au monde en lumière visible et infrarouge, affirme l’Observatoire Européen Austral.

« La construction de ce projet techniquement complexe progresse à un bon rythme, l'ELT ayant franchi la barre des 50 % d'achèvement », ajoute l’ESO. Les travaux de terrassement ont débuté il y a neuf ans déjà. Le télescope se trouve pour rappel au sommet du Cerro Armazones, dans le désert chilien d'Atacama.

Il est prévu de commencer les observations en 2028 : « l'ELT de l'ESO s'attaquera à des questions de l'astronomie telles que : Sommes-nous seuls dans l'Univers ? Les lois de la physique sont-elles universelles ? Comment les premières étoiles et galaxies se sont-elles formées ? Il changera radicalement ce que nous savons de notre Univers et nous amènera à repenser notre place dans le cosmos ».