Le renseignement militaire ukrainien détaille l'élimination d'un commandant russe adepte de Strava

Le chef adjoint du département de mobilisation militaire de la ville de Krasnodar, une ville à l'ouest de la Russie, qui figurait sur une liste noire ukrainienne de criminels de guerre présumés et avait l'habitude de se géolocaliser sur le réseau social de sportifs Strava, a été tué dimanche 10 juillet en faisant son jogging matinal, rapporte le Kyiv Post, un site d’information anglophone ukrainien.

Sa mort a été confirmée le lendemain par plusieurs médias russes, mais également sur la chaîne Telegram et le site web du GUR, le service de renseignement militaire ukrainien, dans un message contenant de nombreux détails circonstanciés.

Le GUR explique en effet que Stanislav Rzhitsky, ancien commandant du sous-marin Krasnodar de la flotte de la mer Noire de la marine russe, « a été abattu » de « 7 coups de feu tirés vers 6 heures du matin avec un pistolet Makarov », et qu'il serait « décédé sur le coup », avant de préciser : « En raison des fortes pluies, le parc était désert, il n'y a donc aucun témoin qui pourrait fournir des détails ou identifier l'agresseur. »

Or, Rzhitsky était un fervent utilisateur de Strava depuis 2013, et s'y était encore géolocalisé la veille, accumulant les trajets facilement identifiables. Détail troublant : lundi soir, l'un des quatre comptes ayant « liké » son avant-dernière course venait d’y être enregistré sous le nom de Kyrylo Budanov, le chef du GUR, habitant Kyiv.

Le GUR n’a pas répondu aux demandes de précisions du Kyiv Post, qui note cela dit que Budanov avait précédemment reconnu que son service était bien à l’origine de l’élimination de plusieurs « propagandistes russes » rapportées dans les médias.