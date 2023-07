Le Journal du CNRS revient sur l’expérience DeLLight qui veut « toucher l'énergie du vide »

« Selon la théorie quantique, le vide est en réalité plein d’énergie. [Cette] expérience s’apprête à démontrer qu’il peut même ralentir et dévier la lumière », explique le Journal.

Plus précisément, cette théorie « décrit le vide comme rempli de paires d’électrons et de positrons, leur opposé en antimatière, qui apparaissent et disparaissent spontanément ». Le but de l’opérateur est de tester les limites de cette théorie « en faisant dévier la lumière par le vide ».

Pour en apprendre davantage sur les enjeux autour du vide, on vous laisse lire cet article : Toucher l'énergie du vide. Citons simplement un exemple : « En 1998, deux équipes indépendantes d’astrophysiciens ont montré que l’expansion de l’Univers accélère. On ne sait pas pourquoi, si ce n’est que tout se passe comme si le vide lui-même était le moteur de cette accélération ».