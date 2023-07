Visual Studio Code 1.80 peut afficher des images dans le terminal

La nouvelle mouture de l’environnement de développement intégré propose plusieurs apports, dont le support des protocoles sixel et iTerm pour l’affichage des images dans le terminal. Les formats JPG, PNG et GIF sont aussi pris en charge, mais nécessitent le paquet imgcat.

Plusieurs améliorations également pour l’accessibilité, dont Accessible View. On peut l’appeler via le raccourci Alt + F2, pour inspecter le contenu caractère par caractère, ligne par ligne. Copilot peut de son côté produire des retours audios.

Parmi les autres nouveautés, on note une nouvelle documentation pour C#, la connexion aux instances WSL à distance via Tunnels, l’inclusion des extensions mypy et debugpy pour Python, ou encore des contrôles supplémentaires pour les onglets, comme une taille minimum et le redimensionnement d’un groupe.