Le CSIRT d'Île-de-France coûtera plus de 7 millions d'euros par an

Le Conseil régional d'Île-de-France vient d'attribuer le marché de déploiement de son CSIRT (ou CERT), une « plateforme dont l'objectif est de lutter contre la menace cyber », y compris l'assistance téléphonique et les moyens informatiques nécessaires à la prise en charge rapide des appels et au suivi des incidents, pour 29,3 millions d'euros, répartis sur quatre ans.

L'appel d'offres se décompose de deux lots. Le premier, portant sur la mise en place des services du CSIRT, le développement et l'intégration de la plateforme technique, a été attribué à DCS EASYWARE pour 7,8 millions d’euros, avec un nombre estimé de 627 appels entrants pour la 1re année, et 3134 pour la 2e année.

Le second, qui concerne l'investigation numérique (y compris « urgente »), estimée à 216 jours.hommes sur 2 ans, le pilotage (198 j/h) et la remédiation de crise (33 j/h), a quant à lui été remporté par Orange CyberDéfense, Almond et Intrinsec, pour 21,5 millions d'euros.

Un troisième lot de mise en place d'un « observatoire de la performance cybersécurité afin d'évaluer la maturité cyber » des communes de la région IDF, a de son côté « été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général ». Il visait à évaluer toutes les communes de plus de 1 000 habitants deux fois par an, mais également l'évaluation hebdomadaire d'une liste de 300 « communes critiques ».