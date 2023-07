Décarbonation du numérique : le gouvernement présente sa feuille de route

Cette semaine, s’est tenu le second Haut Comité pour le numérique responsable avec « l’ensemble des parties prenantes concernées (entreprises, fédérations professionnelles, ONG, représentants des collectivités territoriales, chercheurs…) ». Une réunion organisée par Christophe Béchu (ministre de la Transition écologique), Agnès Pannier-Runacher (ministre de la Transition énergétique) et Jean-Noël Barrot (ministre délégué chargé de la transition numérique). L’occasion d’annoncer « plusieurs mesures pour réduire notre empreinte environnementale numérique ».

On retrouve toute une panoplie de proposition, en voici quelques-unes : augmenter la part de matière première recyclée, donner aux utilisateurs les clés pour mieux entretenir leurs terminaux, améliorer l’accessibilité à une réparation de qualité, disposer de données environnementales fiables, etc. Une partie des propositions concerne directement les datacenters : « Mettre en œuvre des systèmes de refroidissement des datacenters adaptés et limiter l’utilisation de gaz frigorigènes pour accroître l’efficacité énergétique », valoriser leur chaleur, etc.

Enfin, l’appel à projets EcoNum est lancé : il « a pour but de financer l’innovation et soutenir le développement d’une économie numérique innovante, circulaire et à moindre impact environnemental. Doté dans sa première vague de 50 millions d’euros, il pourra être ré-abondé en fonction du succès du dispositif ».