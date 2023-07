Découverte de signes d'un gisement de dihydrogène en Lorraine

Des chercheurs du laboratoire GeoRessources du CNRS et de l'Université de Lorraine ont détecté des teneurs en dihydrogène importantes dans le sous-sol d'un site minier lorrain, explique le Journal du CNRS. Cela pourrait être le signe d'un gisement naturel de dihydrogène (appelé « hydrogène blanc » pour le différencié du « gris », du « noir » et du « vert » produits en transformant de l'énergie provenant respectivement du gaz naturel, du charbon, et du solaire et de l'éolien).

Les chercheurs expliquent que leur « découverte a été faite un peu par hasard » alors qu'ils cherchaient à vérifier la teneur en méthane de ce sous-sol. Ils ont bien confirmé une présence de 370 milliards de mètres cube de méthane, l'équivalent de huit ans de consommation française de gaz. Mais, leurs sondages du sous-sol lorrain les ont poussés à mesurer la présence d'autres gaz, pour vérifier l'absence de gaz « pénalisant, toxique ou corrosif ». Aucun gaz de la sorte. Mais les chercheurs ont été étonnés de détecter du dihydrogène. Et, plus ils foraient, plus le taux d'hydrogène blanc dans le sous-sol était élevé, dépassant 15 % à 1 100 m de profondeur.

Ils pensent qu'un gisement important de dihydrogène pourrait se trouver plus profondément. Le gaz se produirait lors de la réaction d'oxydoréduction entre de l'eau et des carbonates de fer qui se trouveraient en quantité importante dans la région du puits de Folschviller. D'après leurs simulations, à 3 000 m de profondeur, le taux de dihydrogène pourrait atteindre 90 % et le gisement pourrait contenir 46 millions de tonnes de ce gaz.

Les chercheurs espèrent confirmer ces estimations en collaborant avec des industriels pour effectuer un forage.