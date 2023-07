PowerToys 0.71 : plusieurs améliorations d’interface et de fonctionnalités

Nouvelle mouture pour les PowerToys, qui vient capitaliser sur les améliorations de la version 0.7.0, sur laquelle nous nous étions penchés.

Parmi les apports principaux, on note tout d’abord une petite révision de l’interface sous Windows 11 pour la barre de titre et le style générale, qui adoptent l’effet Mica. Ensuite, un important plantage de Run a été corrigé (le fichier App.Dark.png manquait) et Aperçu du Registre peut maintenant s’ouvrir par défaut pour les fichiers concernés. Enfin, Aperçu peut afficher le contenu des archives.

D’autres mises à jour sont présentes, comme le stockage de l’historique des couleurs dans un fichier séparé pour Color Picker, la prise en charge du clic molette pour FancyZones, le support de nombreuses extensions liées au développement dans les extensions de l’Explorateur, ou encore l’ajout d’un réglage Name2IP dans Souris sans bordures.

La mise à jour peut se déclencher depuis le panneau principal des PowerToys. Pour ceux qui voudraient y jeter un œil, l’installateur se récupère depuis le dépôt GitHub du projet.