N26 lance l’IBAN français pour accélérer dans l’Hexagone

Présente depuis six ans en France, la néobanque allemande N26 a annoncé le 5 juillet le lancement d’IBAN français pour les 2,5 millions de clients qu’elle compte dans l’Hexagone. Le but de cette évolution : faciliter l’usage de N26 comme banque principale pour ses clients, et ainsi devenir « le leader de la banque en ligne d’ici 2025 » dans le pays. L’IBAN français est disponible pour les nouveaux clients depuis hier, et la migration des clients actuels commencera « dans les prochaines semaines ».

L’IBAN français doit par ailleurs servir de point de départ à la proposition de nouveaux services. Elle prévoit de lancer de nouveaux produits bancaires, sans donner de détails précis.

La fintech, qui compte pour le moment 8 millions de clients au total, déclare viser les 5 millions de clients en France dans deux ans, soit l’équivalent du nombre de clients de la filiale de la Société Générale Boursorama Banque à l’heure actuelle.

Revolut, son grand concurrent à l’échelle européenne, déclare compter 2,3 millions de clients en France et viser les 100 millions de clients au global d’ici 2025, soit le triple de sa taille actuelle.