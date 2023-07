Firefox 115 est là, dernière version à supporter Windows 7 et 8

Nouvelle mouture pour le navigateur, que l’on va surtout retenir pour être la dernière à supporter Windows 7 et 8.

Bonne nouvelle cependant pour la minorité à être encore sur ces plateformes ne possédant plus de support technique : Firefox 115 est ESR (Extended Support Release) et sera donc entretenu pendant 18 mois. Comme déjà dit à de multiples reprises cependant, un navigateur à jour ne saurait compenser les inévitables failles de sécurité du système ne recevant plus de correctifs.

Même chose sur Mac, Firefox 115 supportant macOS Sierra, High Sierra et Mojave pour la dernière fois. Catalina deviendra la plus petite version prise en charge avec Firefox 116.

Outre ces questions de support, quelques améliorations sont au menu, comme une interface rafraichie pour l’import des données depuis d’autres navigateurs, la récupération des informations de paiement en cas d’import depuis Chrome, le décodage matériel des vidéos pour les puces graphiques intégrées d’Intel sous Linux, ou encore l’utilisation d’OpenH264 de Cisco comme solution de secours si rien ne permet de décoder le H.264 sur la plateforme utilisée.

Enfin, Firefox 115 colmate treize vulnérabilités, dont quatre critiques.