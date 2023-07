QNAP abandonne sa Photo Station, ainsi que ses applications Qphoto et Qvideo

Dans un communiqué, le fabricant explique que, « à partir du 1er octobre 2023, l’appli de gestion des photos Photo Station ainsi que les applis mobiles Qphoto et Qvideo ne seront plus disponibles depuis l’App Center et la page de téléchargement des applis mobiles. De même, toutes les mises à jour de logiciel et le support technique pour Photo Station, Qphoto et Qvideo cesseront à compter de cette date ».

Ces trois applications peuvent toujours être utilisées si elles sont téléchargées avant le 1er octobre, mais elles ne seront plus mises à jour et aucun support ne sera proposé par le constructeur.

QNAP ajoute que cet arrêt lui permettra d’engager davantage « de ressources dans la recherche et le développement des solutions multimédias de nouvelle génération ». Une alternative existe depuis un moment : QuMagie (et sa version mobile). D’ailleurs, « les albums créés par Photo Station et Qphoto sur le même appareil seront transférés automatiquement vers QuMagie et QuMagie Mobile ; et les fonctions des albums ne seront pas affectées ».