Online Safety Bill : WhatsApp et Signal continuent de tirer l’alarme

Alors que le projet de loi britannique « Online Safety Bill » se rapproche de son dernier débat et du dernier vote (à la fin de cette semaine), les dirigeants de trois applications de messagerie d’envergure s’inquiètent ouvertement de ses effets sur la surveillance des internautes.

Auprès de l’Evening Standard, la présidente de Signal Meredith Whittaker, le directeur de WhatsApp Will Cathcart et le directeur général d’Element Matthew Hodgson ont tous trois répétés leurs inquiétudes vis-à-vis du projet de texte. Tel que formulé actuellement, « le projet de loi met en danger le chiffrement de bout en bout fournit sur un service comme Signal, indique la première, et ouvre la porte à la surveillance de masse ».

En créant des vulnérabilités exploitables par n’importe quel hacker, le projet met en péril n’importe quel projet de développement numérique créé au Royaume-Uni, ajoute-t-elle.

De son côté, le gouvernement d’outre-Manche répète auprès du média être « pro-innovation sans ambiguïté », mais refuser que des constructeurs tech ne « déploient du chiffrement de bout en bout si elles ne peuvent pas empêcher les horribles abus sexuels sur mineurs commis via leurs plateformes ».

Signal se déclare peu impressionné par ce type de déclaration, citant une étude de l’Institut Max Planck pour l’étude de la criminalité sur une loi allemande en vigueur de 2008 à 2010 et qui avait permis la surveillance de masse des données et adresses IP des citoyens dans une tentative de trouver plus de suspects. Malgré les quantités de données récoltées, l’étude n’a constaté aucun effet dissuasif, ni d’aide dans l’élucidation de crimes, ni d’augmentation dans le nombre de condamnations.

Fin juin, Wikipédia a publié une lettre ouverte demandant aux autorités britanniques de ne pas inclure les « projets d’intérêt public » comme lui dans le champ d’application de la loi en cours de discussion.