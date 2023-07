Les anneaux de Saturne brillent dans l'œil de James Webb

Le télescope spatial James Webb a pris une image de Saturne et de ses anneaux avec sa caméra proche infrarouge où l'on voit clairement les détails du système d'anneaux autour de la planète.

Celle-ci a été prise dans le cadre d'un programme (GTO 1247) dont le but est de tester les capacités de James Webb à détecter des lunes peu lumineuses autour de Saturne. Sur celle-ci, on voit clairement trois des 82 satellites naturels déjà connus de Saturne : Dioné, Encélade et Téthys.

Si la planète paraît beaucoup plus sombre que d'habitude à cette longueur d'onde infrarouge, les anneaux restent très brillants.