Vision Pro : Apple réduirait drastiquement ses ambitions

Face aux défis de production posés par le Vision Pro, le casque de réalité mixte présenté par Apple début juin, l’entreprise aurait largement revu ses projections de fabrications à la baisse. En lieu et place du million d’unités prévu pour début 2024, Apple prévoirait désormais d’avoir moins de 400 000 casques de prêts à la vente l’an prochain, selon des sources du Financial Times proches d’Apple et de Luxshare, la société chinoise qui assemblera le casque.

En cause : la complexité de l’appareil, qui poserait de vraies problématiques au niveau des chaînes d’assemblage. L’un des plus gros enjeux concernerait les deux écrans micro OLED 4K, fournis par Sony et TSMC – circonspect sur le potentiel d’adoption des casques AR/VR, Sony serait peu disposé à accélérer ses cadences de production, selon son directeur du département des semi-conducteurs Terushi Shimizu.

Selon deux autres fournisseurs interrogés par le Financial Times, Apple n’aurait même commandé que de quoi assembler entre 130 000 et 150 000 unités. Le FT précise tout de même que les prévisions varient très largement selon les interlocuteurs interrogés.