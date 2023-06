Shadow : petites mises à jour matérielles et hausse des prix

L’entreprise Shadow, rachetée par Octave Klaba, vient de mettre à jour ses deux configurations, les offres Shadow PC et Power.

Dans la première, le stockage est enfin doublé, passant enfin de 256 à 512 Go de SSD. Sur Power, la mémoire vive passe de 16 à 28 Go. Malheureusement, les GPU fournis ne changent pas : GTX 1080 (ou P5000) sur la première, RTX 3070 ou équivalent sur Power. Autre nouveauté, l’application n’est plus nécessaire pour accéder à son PC dans le cloud : on peut le faire depuis le site web du service.

Les prix, eux, évoluent en revanche. La formule Shadow PC est vendue 32,99 euros par mois (+3 euros), tandis que l’option Power est maintenant commercialisée 16,99 euros (+2 euros), pour un total de 49,98 euros.

À noter que l’offre 2 To de Shadow Drive a vu son tarif baisser au début du mois, et pas qu’un peu : de 8,99 euros, elle passe à 4,99. L’offre gratuite de 20 Go est désormais intégrée à l’abonnement Shadow.