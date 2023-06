Synfonium (75 % Klaba, 25 % CDC) regroupe Qwant et Shadow

Cette semaine, Octave Klaba a annoncé la signature d’un accord pour racheter le moteur de recherche français Qwant :

« Avec Miro, mon frère, et la Caisse des Dépôts, nous avons décidé de finaliser la création de Synfonium qui va maintenant racheter 100 % de Qwant et 100 % de Shadow. Synfonium est détenue à 75 % par Jezby Venture & Deep Code et à 25 % par la CDC. Le closing interviendra cet été ».

Sur Twitter, Octave Klaba explique qu’il souhaite « intégrer tout l’écosystème de la tech EU dans l’aventure » et précise qu’il donnera de plus amples détails à la rentrée. « L’un de rôles de Synfonium est de créer la masse critique des utilisateurs et des clients B2C & B2B qui vont pouvoir utiliser tous ces services gratuits et payants ».

« Le chemin est long, complexe et couteux, mais il y a une vraie attente d’avoir cette plateforme dans le Cloud SaaS EU qui respectent nos valeurs et nos lois européennes », ajoute-t-il.