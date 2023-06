Proton lance officiellement Pass, son gestionnaire de mots de passe

Fin avril, Proton annonçait que son gestionnaire Pass serait disponible d'ici à la fin de l’année. Il n’aura finalement fallu qu’un petit peu plus de deux mois pour le terminer.

Proton Pass assure toutes les missions élémentaires d’un gestionnaire de mots de passe, dont la création de mots longs et aléatoires, leur enregistrement, le remplissage automatique dans les formulaires, le second facteur d’authentification, les coffres-forts thématiques, la création de notes sécurisées ou encore l’import de bases depuis les solutions concurrentes via un fichier CSV.

Proton oblige, toutes les données sont chiffrées de bout en bout. À noter une fonction encore peu répandue, la création automatique d’alias quand on souhaite cacher sa véritable adresse email lors d’une inscription. La société précise que le résultat d’un audit de sécurité (réalisé par un tiers) sera publié dans les semaines qui viennent.

Mais, s’agissant d’une première version, les pistes d’améliorations restent nombreuses. On ne peut pas par exemple partager les coffres-forts. Il n’y a pas non plus de surveillance des fuites de données impliquant les identifiants de l’utilisateur, ni d’avertissement en cas de doublon.

Des applications pour Android et iOS sont déjà disponibles, de même que des extensions pour Chrome, Firefox et Brave.

Côté tarifs, il y a une bonne surprise : une offre gratuite est présente. Elle ne gère pas les seconds facteurs d’authentification et ne permet la création que de dix alias, mais elle a pour elle de pouvoir être installée sur l’ensemble des appareils et ne pas limiter le nombre de mots de passe que l’on peut stocker.

Pour débloquer toutes les fonctions, il faudra passer par l’abonnement Proton Pass Plus : 3,99 euros par mois avec engagement d’un an, ou 2,99 euros pendant deux ans. Cependant, jusqu’au 28 juillet, on peut prendre cet abonnement pour 1 euro par mois (facture annuelle) et maintenir ce tarif tant que l’on ne se désabonne pas.

Enfin, les personnes abonnées à Proton Unlimited (à partir de 7,99 euros par mois) reçoivent automatiquement Proton Pass Plus dans leur bouquet de services.