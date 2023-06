Face au changement climatique, l’Académie des Technologies appelle à la sobriété

Pour faire face à l’urgence climatique, l’Académie des Technologies estime que la technologie ne suffira pas.

Dans un rapport publié le 26 juin, la société savante déclare qu’à l’analyse des « bénéfices, coûts et risques pour la collectivité des technologies », ces dernières ne suffiront pas à faire face aux enjeux environnementaux présents et futurs.

Ni les énergies décarbonées, ni les technologies susceptibles d’aider ne seront déployées suffisamment rapidement pour atteindre les engagements Européens de limiter le réchauffement climatiques à 1,5° C - pour y parvenir, « il faudrait une réduction de 5 % par an d’ici 2030 et 7 % d’ici 2050 » indique le document. Dans ces conditions, l’Académie considère que « la sobriété est nécessaire au progrès » tout comme « le progrès est nécessaire à la sobriété ».

Une approche par la sobriété nécessiterait de combiner « comportements individuels, mesures systémiques (infrastructures, réglementation…) et évolution de la structure de nos technologies ».

« Il faut agir sans tarder », insiste l’Académie.