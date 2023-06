Le CERN a mis en ligne son rapport annuel

Comme chaque année, il « présente les faits marquants et les principales activités du CERN [Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ndlr] de l'année dernière ».

« Du dixième anniversaire de la découverte du boson de Higgs au démarrage de la troisième période d’exploitation du LHC à un niveau d’énergie record, les temps forts n’ont pas manqué cette année », explique le document en guise de préambule.

L’occasion aussi de rappeler que le centre employait 2 658 personnes (titulaires) l’année dernière, pour un total de dépense de 1 224,9 millions de francs suisse (et donc quasiment autant d’euros). 56,5 % pour le personnel, 37,7 % pour le matériel, 3,9 % pour les énergies et l’eau et 1,9 % pour les intérêts et charges financières.