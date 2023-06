Cryptophone EncroChat : 6 600 arrestations, 900 millions d'euros, 270 tonnes de drogue

L'infiltration de la plateforme du cryptophone EncroChat par la gendarmerie française et les autorités néerlandaises en 2020 aura permis l'interception de 115 millions de messages ayant entraîné l'arrestation de 6 558 personnes dans le monde entier (dont 197 « high value targets »), la saisie de 740 millions d'euros de cash, plus 154 autres millions d’euros d'actifs ou comptes bancaires gelés, se félicite Europol.

L'opération aurait en outre permis la saisie de 164,4 tonnes de cannabis, 103,5 de cocaïne, 3,3 d'héroïne, 30,5 millions de comprimés de drogues chimiques, 971 véhicules, 923 armes (plus 21 750 cartouches et 68 explosifs), 271 domaines ou maisons, 83 bateaux et 40 avions.

Europol ne précise pas combien de personnes ont été condamnées, mais celles qui l'ont été totalisent d'ores et déjà une durée cumulée de 7 134 années de prison. 35 % des affaires relevaient du crime organisé, 33 du trafic de drogue, 14 du blanchiment d'argent, 12 de projets de meurtres, et 6 de trafic d'armes.