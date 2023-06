Moteur réutilisable Prometheus : l’ESA réalise un « allumage complet » d’un prototype pendant 12s

C’est un premier pas vers le réutilisable, dont le chemin est encore long. Après cette première phase de 12 secondes, « les essais se poursuivront fin 2023 sur le site d’essais de l’agence aérospatiale allemande DLR à Lampoldshausen, en Allemagne ».

Une fois les test statiques terminés, il sera temps de passer aux « hops », de petits décollages à quelques mètres d’altitude seulement. Ils étaient initialement prévus pour 2022…

Pour rappel, Prometheus (Precursor Reusable Oxygen METHan cost Effective Engin) utilise des ergols liquides (méthane et oxygène) : « Le méthane permet une combustion propre et simplifie la manutention, pour permettre la réutilisation et réduire le coût des opérations au sol avant et après le vol ».