Rage Against the Machine et une centaine d'artistes boycottent la reconnaissance faciale

Plus de 100 artistes, dont les cofondateurs de Rage Against the Machine, ont annoncé qu'ils boycottaient les lieux de concert utilisant la reconnaissance faciale, craignant que cette technologie ne porte atteinte à la vie privée et n'accroisse la discrimination, rapporte Rolling Stones.

Plusieurs petites salles de concert indépendantes états-uniennes se sont également engagées à ne pas utiliser la reconnaissance faciale pour leurs spectacles. Le boycott, organisé par le groupe de défense des droits numériques Fight for the Future, demande l'interdiction de la technologie de reconnaissance faciale dans tous les événements en direct. Plus de 40 des plus grands festivals dans le monde auraient accepté de ne pas y avoir recours.

L'an passé, rappelle Rolling Stones, l'avocate Barbara Hart avait été exclue du concert de Brandi Carlile au Madison Square Garden parce que son cabinet d'avocats intentait un procès contre MSG, propriétaire de la salle de concert, dans le cadre d'une action collective.

« MSG a mis en place une politique claire qui interdit aux avocats des sociétés qui poursuivent des litiges actifs contre la société d'assister à des événements dans nos établissements jusqu'à ce que ces litiges soient résolus », avait rétorqué la société :

« Bien que nous comprenions que cette politique soit décevante pour certains, nous ne pouvons ignorer le fait que les litiges créent un environnement intrinsèquement conflictuel. Le système de reconnaissance faciale ne conserve pas les images des individus, à l'exception de ceux qui ont déjà été informés qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans nos établissements, ou dont l'inconduite antérieure dans nos établissements les a identifiés comme un risque pour la sécurité. »

Rolling Stones souligne que Taylor Swift avait de son côté utilisé la reconnaissance faciale pendant sa tournée Reputation pour identifier ses harceleurs connus.