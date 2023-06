Dernier vol pour Ariane 5 le 4 juillet, photo d’Ariane 6 sur la rampe de lancement

Arianespace a annoncé dans un communiqué de presse vendredi dernier la nouvelle date de lancement de la toute dernière fusée Ariane 5. Le 117è et dernier décollage de la fusée européenne, qui devait avoir lieu le 16 juin dernier, a été reporté en raison d'une anomalie sur des lignes de transmission pyrotechnique. Trois de ces lignes qualifiées de « douteuses » par Arianespace ont été remplacées.

Elle devrait donc partir de Kourou deux semaines plus tard, le 4 juillet prochain, dans une fenêtre de lancement comprise entre 23h30 et 1h05, heure de Paris.Elle décollera avec, à son bord, le satellite Heinrich-Hertz de l'Agence spatiale allemande et le satellite de la Direction générale de l'armement française Syracuse 4B.

L’Agence spatiale européenne propose de son côté une photo d’Ariane 6 sur la rampe de lancement. Il ne s’agit pas encore de décoller : « le nouveau système de lancement Ariane 6 de l’ESA est en cours de préparation pour une série d’essais de mises à feu des moteurs ».

Précision importante : « La fusée Ariane 6 visible ici n’est pas destinée au vol. Elle est utilisée pour vérifier les procédures d’assemblage, les connexions électriques et de carburant, la télémétrie, etc ». « Des modèles de vol, dont la fusée qui effectuera le vol inaugural d’Ariane 6, sont en cours de construction en Europe et intégrés par le maître d’œuvre Ariane Group », précise l’ESA.