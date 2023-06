Droits voisins : Meta coupera l'accès aux médias canadiens sur Facebook et Instagram

Meta annonce qu'il bloquera l'accès aux publications provenant de médias canadiens sur Facebook et Instagram en réaction à la Loi sur les nouvelles en ligne (projet de loi C-18) tout juste votée et qui oblige les géants du Web à payer pour diffuser le contenu des médias locaux, rapporte l'AFP.

Son communiqué souligne qu'il avait « répété à maintes reprises que pour nous conformer au projet de loi C-18, qui est adopté aujourd’hui par le parlement, le contenu partagé par les médias d’information, y compris les éditeurs de presse et les radiodiffuseurs, ne serait plus accessible aux utilisateurs de Facebook et Instagram au Canada ».

La nouvelle loi, vivement critiquée par Facebook et Google, a pour objectif de soutenir le secteur de l’information au Canada qui, selon le ministre, est « en crise ». L'AFP souligne que « plus de 450 médias d’information canadiens ont fermé leurs portes depuis 2008, d’après le ministère », et que l'Europe avait d'ailleurs instauré en 2019 un « droit voisin » devant permettre la rémunération des éditeurs de presse pour les contenus utilisés par les plates-formes en ligne.

Meta précise qu'il continuera cela dit à vérifier le contenu qui demeure accessible au Canada :

« Nous continuerons à lutter contre la mésinformation, notamment grâce au plus important réseau mondial de vérification des informations pour toutes les plateformes en collaborant avec plus de 90 vérificateurs tiers indépendants partout dans le monde qui examinent et évaluent la mésinformation virale dans plus de 60 langues. »