Les Skyblogs fermeront le 21 août

C’est sur un Skyblog que l’équipe en charge annonce la terrible nouvelle : tous les blogs encore actifs seront fermés le 21 août. À cette date, tous les contenus seront sauvegardés et envoyés aux Archives nationales.

Cette opération sera réalisée par l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) et la Bibliothèque Nationale de France (BNF).

« Chacun pourra transférer sur sa machine son blog, s'il le souhaite, et éventuellement l'effacer. Puis ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu'était la nouvelle génération du début du XXIe siècle », indique l’équipe.

Et de rappeler que dans les années 2000, durant l’âge d’or du web, le service Skyblog étaient l’un des plus fréquentés au monde, se classant même 17ᵉ en 2007.

Skyrock, à l’origine des Skyblogs, rappelle qu’elle a créé la messagerie sécurisée Skred il y a quelques années, et qu’elle dispose aujourd’hui d’une base de 17 millions d’utilisateurs.