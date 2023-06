Le navigateur DuckDuckGo disponible en bêta pour Windows

DuckDuckGo avait lancé une première préversion de son navigateur basé sur Chromium en octobre dernier, mais uniquement pour Mac. La version Windows est maintenant disponible, toujours en bêta.

Le navigateur compte se différencier par une série de fonctions très orientées vie privée. Par exemple, on peut regarder les vidéos sur YouTube sans publicités. De même, il est possible d’y regarder des vidéos sans que cela affecte les recommandations.

Un gestionnaire de mots de passe est présent (basé sur BitWarden) et est capable de proposer des mots de passe aléatoires et forts dans les formulaires d’inscription. Le navigateur dispose d’un bloqueur pour les trackers, d’un bouton Feu pour effacer rapidement l’historique récent de navigation et permet d’utiliser le domaine @duck.com quand on souhaite masquer sa vraie adresse email au cours d’une inscription.

Dans son billet de blog, DuckDuckGo indique que l’intégralité du code de son navigateur provient de ses propres ingénieurs. Il ne s’agit donc pas d’une base Chromium ou Firefox. En revanche, pour le rendu web, le navigateur se sert de celui présent par défaut sur le système d’exploitation, via une WebView. Dans le cas présent, il s’agit de WebView2, présent dans Edge et donc basé sur Blink de Chromium.