Windows 11 : des pics d’utilisation CPU pour les accès effectifs des fichiers et dossiers partagés

Depuis le Patch Tuesday de mai, certaines personnes se plaignent d’un problème de performances dans l’Explorateur de Windows 11 (21H2 et 22H2), plus spécifiquement d’un pic d’utilisation CPU quand on consulte des fichiers ou dossiers partagés.

Microsoft vient de confirmer le souci, qui intervient lorsque l’on demande à vérifier les permissions des accès effectifs. L’Explorateur affiche alors un message indiquant qu’il réfléchit à la question, mais sans jamais donner la réponse. Pendant ce temps, la consommation CPU s’envole, même en fermant la fenêtre des paramètres de sécurité avancés.

Seule solution pour l’instant, comme indiqué par l’entreprise, redémarrer l’ordinateur ou se déconnecter de la session. Un correctif est en développement.