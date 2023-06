Free abandonne son Player Devialet

Le Player Devialet était le résultat d’un partenariat entre Free et Devialet (dont Xavier Niel est actionnaire). Lancé en décembre 2018 en même temps que la Freebox Delta. Vendu 480 euros (que l’on pouvait étaler sur 48 mois), le lecteur n’a semble-t-il pas rencontré son public.

Quelques jours à peine après le lancement, nous mentionnions alors que certaines sources proches nous avaient prévenu : un abonnement Delta sans le Player Devialet allait probablement apparaître rapidement. Ce fut le cas avec l’offre Delta S.

Le Player n’est désormais plus au catalogue, comme le rapporte Univers Freebox après un tweet de TiinoX83. L’offre Delta ne se compose plus que deux variantes : le lecteur Pop ou l’Apple TV 4K. Dans le premier cas, il n’y a pas de surcoût, dans le second il faut débourser 143 euros.