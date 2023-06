VMware on OVHcloud : « la migration des applications vers le cloud sans aucun remaniement »

L’hébergeur revoit son offre VMware, avec comme objectif de « répondre aux principaux défis liés à la migration des applications on premise vers le cloud, au développement d'applications modernes ou encore à la mise en place d'une stratégie multicloud ».

« La plateforme VMware on OVHcloud permet désormais la migration des applications vers le cloud sans aucun remaniement, ce qui réduit les risques et permet de gagner du temps, en plus d’offrir la possibilité d'effectuer la migration de l'infrastructure dans des scénarii de lift & shift ».

La nouvelle offre est disponible par ici (si le lien ne fonctionne pas encore, cela ne devrait pas tarder) et comprend quatre produits basés sur OVHcloud Managed VMware vSphere auquel on peut ajouter Hyperconverged Storage, Network Security ou Software-Defined Datacenter.