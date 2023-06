Amazon Prime attaqué par la FTC pour inscriptions sans consentement

L’Agence américaine de protection des consommateurs (Federal Trade Commission, FTC) a attaqué mercredi Amazon pour avoir poussé des utilisateurs, via des « dark pattern », à s'inscrire au programme Amazon Prime qui donne accès à des avantages et notamment une livraison plus rapide, explique l'agence Associated Press.

La FTC considère qu'Amazon faisait tout pour qu'il soit plus difficile d'acheter un article sans s'abonner à ce programme avec, dans certains cas, un bouton de paiement n'indiquant pas clairement l'abonnement à Amazon Prime.

La FTC note que la résiliation à ce programme d'Amazon est complexe. Les dirigeants d'Amazon auraient même rejeté ou ralenti des changements pour la simplifier, selon la plainte déposée par la FTC.

Associated Press explique qu'en interne, cette procédure est appelée l' « Iliade », en référence à sa longueur.

« Amazon a piégé des gens avec des abonnements récurrents sans leur consentement, ce qui a non seulement frustré les utilisateurs, mais leur a également coûté beaucoup d'argent », a déclaré Lina Khan, présidente de la FTC, dans un communiqué presse.

Pour Heather Layman, porte-parole d'Amazon, « les affirmations de la FTC sont fausses au regard des faits et de la loi. [...] La vérité, c'est que les clients adorent Prime et que, par conception, il est clair et simple pour les clients de s'inscrire ou d'annuler leur adhésion à Prime ».