Open data : l’Assurance maladie propose un nouvel outil « Data professionnels de santé libéraux »

Son but est de « mieux connaître et faire connaître l’activité des professions de santé libérales en France ».

Selon l’organisme, on y retrouve « un volume très important de données (7 jeux de données et plus de 3 millions de lignes) sur 32 professions de santé et spécialités médicales, qui exercent en libéral : démographie, mode d’exercice, honoraires, prescriptions, patientèle, en France Métropolitaine et en outre-mer, et sur une période de plus de 10 ans (de 2010 à 2021) selon les données ».

Les données sont présentées sous forme visuelle afin de les rendre « plus lisibles et donc plus accessibles, y compris à des publics non-initiés à la statistique ». Elles sont disponibles sur le portail Data Ameli, aux côtés des Data pathologies et Data vaccin Covid.