Le programme Samsung Self-Repair débarque en Europe, Apple étend le sien

Les clients concernés peuvent ainsi réparer eux-mêmes certains produits Galaxy S20, S21 et S22, ainsi que les Galaxy Book Pro. Samsung leur permet d’acheter « des kits de réparation et des pièces Samsung d’origine ».

Ce programme a été lancé en 2022 aux États-Unis. Le fabricant emboite ainsi le pas à Apple qui propose lui aussi un programme de réparation en libre-service, depuis fin 2022 en Europe.

Ce dernier s’étoffe un peu en prenant en charge les iPhone 14, MacBook avec puce M2, la caméra True Depth et le haut-parleur supérieur des iPhone 12 et 13, ainsi qu’en simplifiant le processus de validation :

« Pour lancer la suite Configuration du système, il suffira désormais aux utilisateurs de Self Service Repair de mettre leur appareil en mode Diagnostic et de suivre les indications à l’écran. Ils n’auront ainsi plus besoin de contacter l’équipe d’assistance pour finaliser leurs réparations, même si celle-ci se tiendra évidemment à leur disposition si besoin ».