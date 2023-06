Opera One disponible en version finale

En avril, Opera lançait une nouvelle version bêta du futur de son navigateur, qui se lance désormais dans le grand bain.

« Nous avons réimaginé et reconstruit Opera à partir de zéro, ouvrant la voie à une nouvelle ère dans laquelle l’IA n’est pas seulement un add-on, mais une partie essentielle de votre expérience de navigation », explique l’entreprise.

C’est à la mode ces derniers mois, on retrouve « un service d’IA générative », baptisé Aria qui exploite GPT d’OpenAI. On y retrouve aussi les « iles » pour les onglets, comme dans la bêta. De plus amples détails et une vidéo de présentation sont disponibles dans ce billet de blog.