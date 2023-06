Les 2/3 des Américains aimeraient pouvoir revivre dans un monde sans Internet

77 % des Américains de 35 à 54 ans, et 63 % des 18-34 ans, aimeraient pouvoir revenir et revivre à une époque où les gens n'étaient pas aussi « branchés » et ne disposaient pas d'un tel accès généralisé à Internet et aux smartphones, d'après un sondage Harris relayé par Fast Company :

« Il est intéressant de noter que les baby-boomers sont un peu moins enthousiastes à l'idée de sauter dans le temps, puisque seulement 60 % des personnes âgées de plus de 55 ans déclarent qu'elles préféreraient revenir à la situation d'antan. »

Dans l'ensemble, 67 % des personnes interrogées déclarent que, si elles avaient le choix, elles préféreraient le monde tel qu'il était autrefois, contre seulement 33 % qui semblent penser que les choses sont parfaitement bien telles qu'elles sont.

Un peu plus de la moitié des personnes interrogées déclarent qu'il leur était difficile de se tenir au courant des nouvelles technologies, et à peu près le même pourcentage que la technologie était plus susceptible de diviser les gens que de les unir. Les jeunes sont les plus pessimistes : 57 % des moins de 35 ans sont d'accord pour dire que la technologie divise, contre 43 % qui ne sont pas d'accord.

90 % des personnes interrogées déclarent cependant qu'il est important de faire preuve d'ouverture d'esprit à l'égard des nouvelles technologies, et près de la moitié des personnes interrogées ont même déclaré qu'elles avaient tendance à adopter les nouvelles technologies avant la plupart des personnes qu'elles connaissent.

On notera cela dit que ni Fast ni Harris ne fournissent les détails du sondage et de sa méthodologie.