Intel investit 30 milliards d'euros en Allemagne

C’est confirmé, Intel va mettre 30 milliards d'euros dans le développement de deux usines de fabrication de semi-conducteurs dans la ville de Magdebourg, dans le land allemand de Saxe-Anhalt.

Selon une source de Reuters, le gouvernement allemand se serait engagé à ajouter au projet une subvention de près de 10 milliards d'euros, alors que le montant initial promis était de 6,8 milliards.

Pourtant, le ministre des Finances allemand Christian Lindner déclarait encore le 11 juin au Financial Times qu'il était opposé à l'augmentation de cette subvention : « Il n'y a plus d'argent disponible dans le budget » assénait-il.

Le chancelier Olaf Scholz a présenté cet accord comme le plus grand investissement étranger jamais réalisé en Allemagne. « Avec cet investissement, nous rattrapons notre retard technologique par rapport aux meilleurs du monde et nous augmentons nos propres capacités de développement de l'écosystème et de production de puces électroniques » a-t-il déclaré.

Intel a récemment conclu deux autres investissements importants, l'un en Pologne d'une hauteur de 4,6 milliards d'euros et l'autre en Israël de 25 milliards de dollars.