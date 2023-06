Scaleway Datacenter devient OPCORE

Dans une lettre envoyée la semaine dernière aux clients, Scaleway prévient que son activité Datacenter devient une entité à part nommée OPCORE. Une décision prise « dans le but de donner une meilleure visibilité à l’activité OPCORE et de l’établir sur le marché européen du data center ».

Scaleway tient à rassurer, en précisant que la nouvelle entité reste dans le giron d’Iliad, que les contrats et engagements sont préservés, qu’il n’y aura aucun impact sur les relations commerciales et que les produits et services resteront les mêmes. Sur Twitter, Arnaud de Bermingham (fondateur et président de Scaleway) précise que la séparation entre les deux entités est « totale ».

Le changement sera effectif à partir du 1er juillet.