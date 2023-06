Eutelsat vend ses activités de vente au détail de services haut débit en Europe

La société vient d’annoncer « signature d'un accord portant sur la cession de ses activités de vente au détail de services haut débit en Europe au bénéfice d'un opérateur privé reconnu pour son expertise ».

Le modèle de distribution indirecte continue chez Eutelsat et sera même « renforcé par l'entrée en service attendue au second semestre 2023 du satellite KONNECT VHTS doté de 230 faisceaux sur l'Europe et la région MENA ».

Il proposera pour rappel une capacité en bande Ka de 500 Gb/s « susceptible de s’adapter en fonction des besoins du marché et des spécificités de chaque pays ».