70 % des hauts-cadres et dirigeants français partageraient trop d'informations privées

D’après une étude menée par la société Anozr Way au sujet de 100 haut-cadres et dirigeants français et consultée en exclusivité par Challenges, 70 % d’entre eux dévoileraient trop d'informations sur le web et les réseaux sociaux.

Anozr Way aurait ainsi identifié les adresses des résidences principales ou secondaires de 72 % d'entre eux et même, pour 52 %, leurs numéros de téléphone. Des informations glanées sur LinkedIn ou Copains d'avant et qui pourraient faciliter cyberattaques, faux ordres de virements, phishing... sans parler des risques d'espionnage.

En avril dernier, la Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD), le contre-espionnage militaire, avait par exemple rapporté le vol de l'ordinateur portable d'un marchand d'armes qui avait annoncé sa participation à un salon international. Son fils avait profité de son absence pour organiser une soirée au domicile familial, et l'avait annoncé sur Facebook, numéro de digicode compris, ce qui aurait facilité et permis le vol dudit portable.

« Les dirigeants interrogés sont 80 % à utiliser un seul mot de passe sur 4 à 5 comptes différents, indifféremment entre les accès d'entreprise et personnels », déplore par ailleurs Anozr Way.