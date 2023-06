Tunnel Falls : Intel annonce une puce quantique en silicium de 12 qubits

Il existe plusieurs technologies différentes pour construire des processeurs quantiques (atomes froids, photons…) et donc le silicium, piste d’Intel et de la start-up Siquance par exemple. Dans le cas présent, l’information de chaque qubit est codé dans un seul électron via son spin.

Jim Clarke, directeur du matériel quantique chez Intel, donne quelques précisions :

« Tunnel Falls est la puce de qubit de spin en silicium la plus avancée d'Intel à ce jour et s'appuie sur des décennies d'expertise en matière de conception et de fabrication de transistors. La sortie de cette nouvelle puce est la prochaine étape de la stratégie à long terme d'Intel visant à construire un système d'informatique quantique commercial complet.

Bien qu'il reste encore des questions et des défis fondamentaux à résoudre sur la trajectoire d'un ordinateur quantique tolérant aux pannes, la communauté universitaire peut désormais explorer cette technologie et accélérer le développement de la recherche ».

Le fondeur met cette puce à la disposition des chercheurs en informatique quantique dans le cadre du programme Qubits for Computing Foundry (QCF) du Bureau de recherche de l'armée américaine.