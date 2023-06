Windows 11 va permettre d’écrire dans les champs texte avec le stylet

C’est l’une des fonctions les plus pratiques de l’iPad. Nommée Griffonner, elle permet de saisir des informations manuscrites dans n’importe quels champs texte avec le stylet.

Dans la préversion 23481 (canal Dev), cette fonction est reprise et fonctionne de la même manière. Le système en profite pour augmenter la précision de l’écriture manuscrite et sa reconnaissance. En outre, une nouvelle fonction fait son apparition : on peut effacer un mot en le grattant avec le stylet.

Il y a cependant une limitation : seul l’anglais (US) est pris en charge pour l’instant. Les autres langues arriveront plus tard.