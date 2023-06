Mise à jour majeure de Steam, avec accélération graphique pour macOS et Linux

Steam déploie depuis hier une importante mise à jour de son client pour Windows, macOS et Linux.

Sur ces deux derniers, l’accélération matérielle est de mise pour l’interface, avec à la clé une plus grande fluidité et une meilleure réactivité générale. Valve aurait pu en profiter pour fournir une version native Apple Silicon, mais ce n’est toujours pas le cas.

Sur l’ensemble des plateformes, l’interface s’offre un petit rafraichissement, notamment dans les onglets principaux, le pied de page (qui affiche notamment les téléchargements), les menus ainsi que les paramètres ont été améliorés. L’application ne brille cependant pas par sa cohérence graphique.

Un plus gros changement cependant pour l’overlay que l’on appelle en jeu par le raccourci Maj + Tab. Les différentes fenêtres ont fait peau neuve, une barre d’outils en bas de l’écran permet d’appeler les fonctions (à la manière de la barre Xbox sous Windows), on peut écrire des notes qui resteront affichées au premier plan, et tout élément de l’overlay peut être épinglé pour rester lui aussi affiché au premier plan, avec de la transparence en option.