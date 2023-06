Google Lens permet d'identifier des affections cutanées potentiellement similaires

Google Lens sera désormais susceptible de proposer des photos montrant des affections cutanées similaires à celles apparaissant sur les photographies de peau qui lui seront envoyées, relève TechCrunch.

La capture d'écran des résultats précise qu'il ne s'agit que d'informations, et non d'un diagnostic, que seule une autorité médicale est à même de délivrer. Pour autant, TechCrunch souligne que ce type de recherche de correspondances visuelles pourrait aider à identifier des symptômes ou maladies que l'on ne saurait pas forcément décrire avec des mots.

Par ailleurs, et comme annoncé lors de la conférence I/O, Lens s'intègre à Bard, le chatbot de Google doté d'une intelligence artificielle. Les utilisateurs pourront en effet inclure des images dans les messages de Bard et Lens travaillera en coulisse pour aider le chatbot à donner un sens à ce qui lui est envoyé. Par exemple, expliquent nos confrères, si on lui envoie une photo de chaussures et qu'on lui demande comment elles s'appellent, Bard répondra en s'appuyant sur l'analyse de Lens.