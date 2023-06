90 % des développeurs coderaient d'ores et déjà au moyen d'IA, dont 6 % en-dehors du travail

92 % des développeurs américains utiliseraient d'ores et déjà des IA dans le cadre et en dehors de leur travail, indique une étude de GitHub effectuée auprès de 500 développeurs basés aux États-Unis dans des entreprises de plus de 1 000 employés. Seuls 6 % ne s'en serviraient qu'en dehors de leur travail.

70 % estiment que l'IA apporterait des avantages significatifs, et plus particulièrement afin de les aider à respecter les normes de performance existantes en améliorant la qualité du code, en accélérant les résultats et en réduisant le nombre d'incidents au niveau de la production, ou encore pour produire encore plus de lignes de code, souligne ZDNet.

Selon l'enquête, « les développeurs veulent se perfectionner, concevoir des solutions, obtenir des commentaires des utilisateurs finaux et être évalués sur leurs compétences en matière de communication ». En d'autres termes, résume ZDNet, générer du code à l'aide d'IA est un moyen de parvenir à une fin, et non une fin en soi :

« Les développeurs estiment qu'ils devraient être jugés sur la manière dont ils gèrent ces bogues et ces problèmes, ce qui est plus important pour les performances que les seules lignes de code. Cela va dans le sens de la conviction que la qualité du code, plutôt que la quantité de code, devrait rester un indicateur de performance de premier ordre. »

Ils s'inquiètent a contrario que l'IA amène les managers à se concentrer encore plus sur la production de code plutôt que sur la livraison d'un code de qualité. Ils craignent également que certains ne s'improvisent développeurs sans comprendre ni donc pouvoir expliquer le code qu'ils auraient fait générer par une IA.

Ils estiment cependant que les IA leur donneront plus de temps pour se concentrer sur la conception de solutions, et espèrent pouvoir passer plus de temps à concevoir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits plutôt qu'à écrire du code standard.