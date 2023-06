PCIe 7.0 passe en version 0.3, : une « une étape importante » avant sa finalisation prévue en 2025

En juin de l'année dernière, le PCI-SIG dévoilait les grandes lignes du PCIe 7.0 avec de nouveau un débit doublé par rapport au PCIe 6.0, lui-même doublant ceux qui PCIe 5.0. On arrive ainsi à « 128 GT/s [GigaTransferts par seconde, ndlr] et jusqu'à 512 Go/s de manière bidirectionnelle via une configuration x16 ».

La semaine dernière, le PCI-SIG annonçait que la version 0.3 du standard était disponible pour ses membres. Il s'agit d'une étape importante signifiant que la première révision du brouillon est terminée et a reçu l'approbation du groupe de travail ».

Pour le PCI-SIG cela signifie aussi que le PCIe 7.0 est « sur la bonne voie pour une publication complète des spécifications en 2025 ». De nombreux usages sont mis en avant : « Ethernet 800 G, IA/ML, cloud et l’informatique quantique, marchés à forte intensité de données tels que les datacenters hyperscale, calcul haute performance (HPC), edge computing, armée, spatiale ».